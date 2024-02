Graham claims state duals team title

The Graham wrestlers traveled to New Lexington High School on Saturday to compete in the OHSWCA Dual Meet State Championship.

Graham won its three duals to earn the Division II state team title.

Quarterfinal

Graham 46 – Napoleon 20

106 Jake Landis (G) pin 3:03 Ethan Saneholtz (N)

113 Harrison Bohls (N) dec 13-9 Baden Root (G)

120 Roman Cordoba (N) tf 18-1 Eli Rowe (G)

126 Blaine DeMarco (G) md 14-0 Alex Gonzales (N)

132 Romeo Cordoba (N) dec 4-3 Micah Krieger (G)

138 Colten Taylor (G) dec 3-2 Owen Beard (N)

144 Hayden Hughes (G) pin 2:55 Hayden Groll (N)

150 Brogan Tucker (G) pin 0:17 Ignacio Corona (N)

157 Payton Saputo (N) won by forfeit

165 Bryce Kohler (G) pin 0:14 William Apple (N)

175 Gunner Cramblett (G) pin 0:52 George Eggers (N)

190 Chett Mannier (G) dec 2-0 Henry Eggers (N)

215 Danny Hoke (G) pin 4:19 Tristan Merz (N)

285 Kris Fulwood (N) dec 6-2 Kaden Marshall (G)

Semifinal

Graham 48 – Carrollton 22

106 Landon Jenkins (C) dec 3-1 Jake Landis (G)

113 Baden Root (G) dec 2-1 Cael Lowerdermilk (C)

120 Kail Snair (C) pin 1:01 Eli Rowe (G)

126 Levi Pidgeon (C) dec 6-4 Blaine DeMarco (G)

132 Micah Krieger (G) pin 5:06 John Childs (C)

138 Hayden Hughes (G) pin 5:10 Jayden Sutton (C)

144 Josh Carman (C) md 9-1 Colten Taylor (G)

150 Brogan Tucker (G) pin 0:58 Darrion DePalmo (C)

157 Dalton Sweeney (C) won by forfeit

165 Bryce Kohler (G) pin 0:18 Jamasen Powell (C)

175 Gunner Cramblett (G) pin 0:38 Gavin Slutz (C)

190 Chett Mannier (G) pin 2:39 Dalton Naylor (C)

215 Danny Hoke (G) dec 6-0 Owen Spiker (C)

285 Kaden Marshall (G) pin 3:23 Aidan Shaw (C)

Final

Graham 45 – Buckeye 25

106 Jake Landis (G) pin 3:16 Brenden McKee (B)

113 Blake Bartos (B) pin 1:20 Baden Root (G)

120 Eli Rowe (G) pin 4:44 Daniel Leonard (B)

126 Colyn Limbert (B) md 9-1 Blaine DeMarco (G)

132 Micah Krieger (G) md 10-0 Maven Reid (B)

138 Austin McKee (B) md 12-4 Colten Taylor (G)

144 Hayden Hughes (G) dec 6-5 Danny Beckett (B)

150 Brogan Tucker (G) tf 21-6 Nick Bruns (B)

157 Arthur Vogt-Pimm (B) wins by forfeit

165 Bryce Kohler (G) pin 3:59 Kaden King (B)

175 Gunner Cramblett (G) pin 1:26 Dillon Badiu (B)

190 Eddie Neitenbach (B) tf 21-5 Chett Mannier (G)

215 Danny Hoke (G) dec 6-4 Curtis Gunkleman (B)

285 Kaden Marshall (G) pin 5:53 Jacob Marquetant (B)

Graham will travel to Indian Lake High School this Saturday for the CBC Tournament before hosting the Division II sectional on Feb. 24.