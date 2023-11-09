URBANA JUNIOR HIGH SCHOOL HONOR ROLL

UJHS Honor Roll 1st 9 weeks, 2023-2024
6th grade – Principal’s List, 3.75-4.0
Cooper Adams, Matthew Arnett, Michael Busch, Brian Carey, Hailey Castle, Saylah Dinnell, Alyvia Duer, Rosalie Ferriol, Lily Ford, Liam Hardman, Hailey Hill, Jakobi Honore, Meghan Hoskins, Lucas McFann, Esther Moore, Cara Mowrey, Harper Myers, Keisha Neri, Benjamin Nichols, Avion Oxner, Courney Randall, Asher Ropp, Calum Scott, Nolan Smith, Rebecca Springer, Ella Stambaugh, Addison Steele, Brooklyn Swain, Corbinrae Teepe, Amari Underwood, Amarya Vasquez, Ashton Wagner, Aleeah White, Alexa White, Matthew Wilhelm, Hayden Zinkhon
6th grade – Honor List, 3.50-3.74
Leland Babcock, Shawn Barbarino, Charles Burghduf, Matthew Davis, Gadge Gibson, Shayna Hertsel, Cole Jenkins, Hannah Longstreath, Brant Markin, Victoria Music, Trevor Peltier, Collin Pund, Luke Ratcliff, Aiden Ream, Lyle Rice, Sariah Runnels, Aubrey Wagner
6th grade – Recognition List, 3.0-3.49
Colt Anderson, Shayla Ball, Morgan Barclay, Kaiden Bodey, Jonathan Bunnell, Jaydn Chavez, Deeter Cost, Sa’Mya Cutlip, Kyler Delong, Cora Deyo, Nathan Dingey, Izzabella Kemp, Kierstynn McClanahan, Naleena Meade, Ikran Mohamed, Markus Rogan, Connor Ropp, Maya Schrupp, Jacob Stanforth, Aislynn Tobias, Hayden Trimble, Tristan Venrick, Isaac Waddell, Karlie Wyckoff, Wyatt Zachrich
7th grade – Principal’s List, 3.75-4.0
Jetson Armstrong, Madalynn Belmaggio, Dylan Dailey, Isabella Delape, Addison Fox, Abigail Gsell, Jada Hall, Amelia Hammett, Owen Jenkins, Tatum Lantz, Maci Leaman, Oliver Moore, Michael Nannarone, Sydney Padilla, Kinzley Register, Dexyn Yohey, Levi Zachrich
7th grade – Honor List, 3.50-3.74
Kenley Buckler, Chloe Easterday, Dominic Grimm, Morgan Hoffman, Carter Houseman, Nicholas Lawson Place, Marleigh Long, Joshua Lowery, Kamdyn McKenzie, Isabella Miller, Maryssa Pence, Aubriee Reynolds, Lily Trenor, Andrew Vactor, Ava Vandenbark, Chloe Williams
7th grade – Recognition Lists, 3.0-3.49
Taylynn Baltierrez, Reagan Carroll, Henry Chapman, Bentley Cordial, McKenna Cost, Konnor Cross, Kinlee Culp, Maddison Dellinger, Hadley Edwards, Evan Jackson, Bianca Johnson, Sophia King, Kaiden Knox, Jaxen McWade, Maylee Melvin, Jaycee Miller, Maddline Moore, Bailee Packer, Ahanit Paulus, Mekhi Peterson, Jacqueline Phillips, Isabella Ramsey, Oliver Rice, Sean Shumaker, Aubrie Smith, Autumn Smith, Jackson Stacy, Leah Stapleton, Kaelyn Strader, LaTasha Taylor, Paige Thompson, Annaleigh Wagner, Thaddaeus Wasson, Jade Wright
8th grade – Principal’s List, 3.75-4.0
Alaina Andrews, Charlie Applin, Sydnie Benz, Elliona Blacker, Joshua Blakeman, Riley Busch, Aubrie Cayten, Brian Chamberlain, Bryce Conson, Drew Dixon, Payton Dyer, Connor Endres, Rylee Farrington, Crew Forson, Maverick Geer, Addyson Greer, Haliegh Hecker, Sara Hildebrand, Julianne Hoskins, Alexis Huffman, Jordan Jackson, Hannah Jacobs, Braylan Lawson, Mollie McDonald, Landon McKellop, Connor Moore, Jacob Mortimer, Riley Mounce, Dakota Nance, Mason Packer, Cooper Piper, Starr Powell, Alivia Preston, Jack Ricketts, Maddilynne Smith,Braxten Spriggs, Roman Swain, Aiislynn Tackett, Case Teepe, Alayna Toney, Marianela Warner, Sabrina Watts, Lillian Webb, Phoebe West, Samuel Wojtaszek, Isla Wooten, Kaylee Wooten
8th grade – Honor List, 3.50-3.74
Rebel Biggs, Jacob Blackeman, Allison Campbell, Chloe Coy, Leighton Gansheimer, Nathan Gravitt, Brooklyn Hamilton, Zahcary Hofman, Bryce James, Anthony Keeran, Kallie Kemp, Mallory Mattox, Alex McCrae, Isabella Moxley, Madison Music, Faith Nickell, Brayden Puckett, Kamille Ream, Brooklyn Robbins, Auryn Schultz, Izabella Tener, Madison Underwood, Kassandra Williams, Avery Zinkhon
8th grade – Recognition Lists, 3.0-3.49
Ashani Clark, Jaeveon Duke-Clark, Auddriana Hawley, Hailey Jacobs, Cohen Jenkins, Jesus Jimenz-Roseman, Malix Kerns, Miley-Bell King, Brandon Lakes, Marjorie Mattox, Paul McCulla, Chad McDonald, McKenna Murphy, Sadie Newhart, Rush Post, Bailey Prater, Charles Robbins, Dylan Saylor, Abby Schaffer, Zackary Stewart, Hayden Vanbuskirk