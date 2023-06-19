MECHANICSBURG HIGH SCHOOL HONOR ROLL

BURG HIGH HONORS
2022-2023 SCHOOL YEAR
(Fourth Quarter) 3.75 or Higher
9th Grade: Magnolia Barnhart, Myles Blair, Maron Blanton, Conley Bogard, Blake Davis, Mylee DeLong, Violet Eck, Conner Eyink, Jude Gartin, Taylor Heizer, Gabrielle Love, Keelyn McGhee, Beckett Negley, William Reiser, Ozzy Roach, Clair Rodgers, Isabelle Rodgers, C.C. Shultz, Taryn Stout, Kynzi Tilton, Joshua Titus, Natalie Wallace, Seth Wiles, Eli Wilson, Jonnie Wittman
10th Grade: Darby Ayars, Avaley Bostick, Camille Bowman, Jacob Brumfield, Kaylee Cantrell, Jessica Dean, Aubreigh DeLong, Elizabeth Dumolt, Hailey Gaylor, Payton Hodge, Benjamin Howard, Sebastian Jensen, Kinslee McMillan, Ava Moore, Alexia Murrish, Eli Potter, Kendall Rausch, Quintin Rockenbaugh, Madison Sadowski, Kyley Sherman, Alexander Thurn, Haeleigh Trainer-Donohoe, Emily Westfall
11th Grade: Aaron Adams, Rory Amburgey, Gillian Baldwin, Ella Conley, Emily Conley, Addie DeLong, Hannah Dingledine, Faith Ford, Ella Forrest, Marissa Gaus, Kaitlynn Haynes, Isabelle Love, Preslee McMillan, Cameron Moore, Jace Murphy, Caleb Murrish, William Negley, Joshua Porter, Jasalyn Sartin, Libby Scheiderer, Madison Severt, Olivia Skillings, Bailey Stapleton, Cambyn Tom, Gwen Westfall, Kylene Wiant
12th Grade: Rylea Anway, Hannah Arnold, Caitlin Burchett, Parker Cook, Kayla Day, Noah Dietrich, Rhyli Dixon, Garrett Durham, Lily Eck, Alissa Egan, Brennin Eyink, Alessa Fraley, Peyton Groves, August Hartley, Mason Hess, Alex Judson, Abby Lawhorn, Rachel Leet, Peyton Lookabaugh, Lillian Marsh, Laney Marvin, Anna Mascadri, Cameron McDonald, Taylor Miller, Dustin Oliver, Taylor Rausch, Shelby Ritchie, Emma Rodgers, Jordan Sadowski, Danielle Schipfer, Darrell Stacey
BURG HONOR ROLL
2022-23 SCHOOL YEAR
(Fourth Quarter) 3.00 to 3.74
9th Grade: Benjamin Belford, Lucas Bowman, Alayna Burnham, MacKenzie Caudy, Aynslee Dale, Victoria Durand, Ryan Fraley, Ashlyn Frost, Maxwell Green, Jaylynn Hoermle, Shane Milledge, Gabrielle Parker, Hagen Phillips, Skyler Poole, Briana Popovich, Sophia Pullins, Anderson Reiser, Corbin Rousculp, Dominick Sanders, Milee Severt, Ava Sexton, Oliver Smith, Allen Snyder, Aleera Sowards, Kenzie Stillings, Zoey Tilton, Colton Walborn, Ashton Waller, Gavin Wiant, Aiden Widay
10th Grade: Angeliz Ayala Rodriguez, Myah Bandy, Haley Blackburn, Kindon Blakesley, Kendall Booth, Skyler Canfield, Nolan Fraley, Keegan Freeze, Jaden Gregory, Sarah Hoover, Deacon Meade, P.J. Murray-Shonkwiler, Chloe Nichols, Natalie Rader, Robert Righter, Christopher Ritchie, Alexis Schmitt, Joseph Thomas, Ronald Thomas, Stefany Troiano, Samantha Wolf
11th Grade: Rileyann Blackburn, Jon Luke Blanton, Frederick Bradford, Kailen Butler, Makayla Casey, Shanna Caudill, Carson Fuller, Madison Gaver, Prestyn Griffith, Ella Lubold, Layla Myers, Carter Rockenbaugh, Xavier Sanders, Lucas Schaner, William Smith, Alexa Westfall
12th Grade:, Cristhine Ayala Rodriguez, Keirsten Blanton, Jonathan Byerly, Michael Esposito, Eli Freeze, Cody Haynes, Lucas Hunt, Madison Lim, Devon Mercer, Lexi Mitchell, Deklan Pennington, Mara Wild, Destiny Willard, Madyson Wilson