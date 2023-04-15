Urbana High School announces honor roll

URBANA HIGH SCHOOL
HONOR ROLL
3rd Nine Weeks
2022-2023
April 10, 2023
Seniors
High Honors List – 4.00 – 3.75
Kayla Booze, Aubrie Burnside, Brynna Burnside, Braylon Daniels, Margaret Harrigan, Melina Keller, Alexandria Marsh, Maya Stokes, Liliana Talebi, Moriah Tavenner, Justin Thiel, Alyssa Wier
Honors List – 3.74- 3.50
Elizabeth Ables, Elizabeth James, Haleigh Schetter
Recognition List – 3.49 – 3.00
Valarie Ables, Hannah Blakeman, Shane Davenport, Joel Gemienhardt, JaNae Jones, Kalila Lightle, Araya Osornio, Rayvon Rogan, Jaden Schaffer, Kaz Scott, Ella Taylor
Juniors
High Honors List – 4.00 – 3.75
Abigail Adams, Tate Armstrong, Willow Boysel, August Bundy, Rylie Daniels, Sydnie Hoffman, Lauren Hoskins, Charizma Johnson, Levi LaForge, Joseph Lightle, Mikala McClung, Krish Patel, Eden Pitcock, Addisyn Sebastinas, Talan Simsa, Arianna Souders, Catherine Timm, Ethan Waight, Jenna Weimer
Honors List – 3.74 – 3.50
Paige Arnett, George Bender, Aiden Bradshaw, John Chambers, Nathan Deere, Sophia Howell, Madison McAlexander, Amarah Portis, Andrew Webb
Recognition List – 3.49 – 3.00
Madison Allen, Abigail Caracanas, Logan Dale, Drake Dixon, Jesse Edwards, Mason Farmer, Madyson Godwin, Ty Gordin, Aeriana Heranadez, Alonah Johnson, Carmine Lantz, Caitlyn McDougall, Kaitlyn Nichols, Xavier Snyder, Breyden Webb, Xavier Williams
Sophomores
High Honors List – 4.00 – 3.75
Michaela Astacaan, Isabel Butterfield, Andrew Chamberlain, Jaylin Cook, Emmaleigh Culp, Audrey Dawson, Morgan Deskins, Paris Grim, Lauren Hughes, Kathryn Johnson, Mark Kerns, Colton Lafferty, Layla Nickell, Corynn Ryan, Azlan Segovia, Zoe Shaffner, Riley Smith, Isabella Talebi, Alisabeth Upchurch
Honors List – 3.74 – 3.50
Keisha Anderson, Brayden Cain, Avari Castle, Brooklyn Dingledine, Victoria Doyle, Haley Hill, Gavin Hower, Zachary Maser, Cassandra Mason, Malichi Morales, Peyton Mounce, Mya Mount, Sheena Moye, Allison Myers, Andrew Putman, Dylan Sanchez, Jazmyn Scott, Arrianna Shafer, Emma Smith, Natalie Turner
Recognition List – 3.49 – 3.00
Rylie Benz, Bella Brown, William Cordle, Abby DeRemer, Lily Gavol, Amyah Green, Rees Hiltibran, Shane Hoffman, Zoey Huffman, Alexis James, Cali Jones, Hayden Kelley, Jacob King, Bailey Latham, Owen MacKendrick, Camron Phillips, Madison Rutherford, Brittany Stallard, Kiley Ullery, Preston Wisma
Freshmen
High Honors List – 4.00 – 3.75
Gwendalynn Dailey, Riley DeMoss, Jeren Howell, Avari Jenkins, Kylie Johnson, Misol Kim, Jason Sabin, Noraa Smith, Charlotte Timm, Ezekiel Wasson, Edge Woodruff
Honors List – 3.74 – 3.50
Sofia Alvarado, Haeleigh Arnold, Louie Astacaan, Morgan Boyd, Eyana Browning, Everett Chapman, Aaleyah Conley, Alexandra Dixon, Broderick Donahoe, Aubre Eggleston, Kenneth Elliott, Ivee Erwin, Elliott Farr, Camri Lantz, Vincent Lightle, Cadence Roby, Aubree Russell, Colton Teepe, Layla Wooten
Recognition List – 3.49 – 3.00
Nicco Berger, Alex Boardman, Brandon Campbell, Lacie Cayten, Maybelle Davis, Ryland Davis, Kevin Endres, Sarah Gunsaulies, Micah King, Brock Markin, Connor McCoy, Taylor Myers, Liam O’Bryan, Emma Osornio, Brian Parthemore, Destiny Ramirez, Brooklyn Randall, Alayna Stacy, Evan Upchurch, Logan Webb, Layla West, Audrie Williams, Lilyan Wisma
HI-POINT JOINT VOCATIONAL SCHOOL
All A’s
Jack Buckalew, Hailey Deane, Quinton Hughes, Kyndal Ritchie
All A’s and B’s
Ava Blair, Regan Bunn, Natalie Espinosa, Mary Flowers, Ashley Hughes, Holton King, Makenzie King, Naomi Loxley
½ Day Honor Roll
Jonathan Collins