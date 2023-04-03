Mechanicsburg High School Honor Roll

BURG HIGH HONORS
2022-2023 SCHOOL YEAR
(Third Quarter) 3.75 or Higher
9th Grade: Magnolia Barnhart, Benjamin Belford. Myles Blair, MacKenzie Caudy, Aynslee Dale, Blake Davis, Mylee DeLong, Violet Eck, Conner Eyink, Jude Gartin, Taylor Heizer, Gabrielle Love, Beckett Negley, Hagen Phillips, Sophia Pullins, William Reiser, Ozzy Roach, Clair Rodgers, Isabelle Rodgers, Corbin Rousculp, Milee Severt, Connor (C.C.) Shultz, Allen Snyder, Kenzie Stillings, Taryn Stout, Zoey Tilton, Joshua Titus, Gavin Wiant, Eli Wilson, Jonnie Wittman,
10th Grade: Darby Ayars, Avaley Bostick, Camille Bowman, Jacob Brumfield, Kaylee Cantrell, Zander Cornelison, Jessica Dean, Aubreigh DeLong, Elizabeth Dumolt, Hailey Gaylor, Payton Hodge, Sarah Hoover, Benjamin Howard, Kinslee McMillan, Deacon Meade, Ava Moore, Alexia Murrish, Eli Potter, Christopher Ritchie, Quintin Rockenbaugh, Madison Sadowski, Alexis Schmitt, Alexander Thurn, Haeleigh Trainer-Donohoe, Emily Westfall, Samantha Wolf
11th Grade: Rory Amburgey, Ella Conley, Emily Conley, Addie DeLong, Hannah Dingledine, Faith Ford, Ella Forrest, Marissa Gaus, Prestyn Griffith, Kaitlynn Haynes, Isabelle Love, Lexi Mitchell, Cameron Moore, Jace Murphy, William Negley, Joshua Porter, Kendall Rausch, Jasalyn Sartin, Mary Scheiderer, Olivia Skillings, Bailey Stapleton, Cambryn Tom, Gwen Westfall
12th Grade: Rylea Anway, Hannah Arnold, Makenna Brokamp, Caitlin Burchett, Jonathan Byerly, Parker Cook, Kayla Day, Noah Dietrich, Garrett Durham, Lily Eck, Alissa Egan, Brennin Eyink, Alessa Fraley, Peyton Groves, August Hartley, Mason Hess, Abby Lawhorn, Madison Lim, Lillian Marsh, Laney Marvin, Anna Mascadri, Cameron McDonald, Levi Milledge, Taylor Miller, Taylor Rausch, Shelby Ritchie, Emma Rodgers, Danielle Schipfer, Darrell Stacey, Floortje Van Rossum
BURG HONOR ROLL
2022-23 SCHOOL YEAR
(Third Quarter) 3.00 to 3.74
9th Grade: Mariah Barnes, Maron Blanton, Conley Bogard, Lucas Bowman, Kayla Bryant, Alayna Burnham, Fred Caudill, Victoria Durand, Ryan Fraley, Maxwell Green, Austin Haynes, Jaylynn Hoermle, Keelyn McGhee, Alexzander Mercer, Shane Milledge, Skyler Poole, Briana Popovich, Dominick Sanders, Ava Sexton, Oliver Smith, Aleera Sowards, Kynzi Tilton, Aubree Toney, Mackenzie Tooker, Colton Walborn, Natalie Wallace, Ashton Waller, Aiden Widay, Seth Wiles
10th Grade: Angeliz Ayala, Myah Bandy, Haley Blackburn, Kendall Booth, Skyler Canfield, Meghan Coulter, Payden Dixon, Nolan Fraley, Jaden Gregory, Sebastian Jensen, Ava Johnson, Kiryn Lewis, Connor Massie, P.J. Murray-Shonkwiler, Chloe Nichols, Mercedes Pollard, Natalie Rader, Robert Righter, Kyley Sherman, Joseph Thomas, Ronald Thomas
11th Grade: Aaron Adams, Adryanna Bailey, Gillian Baldwin, Rileyann Blackburn, Jon Luke Blanton, Kiersten Blanton, Frederick Bradford, Kailen Butler, Makayla Casey, Shanna Caudill, Kailyn Daniels, Makenzie Day, Michael Esposito, Carson Fuller, Madison Gaver, Devon Mercer, Ella Lubold, Preslee McMillan, Lane Poland, Sonye Powell, Carter Rockenbaugh, Jayden Roland, Xavier Sanders, Lucas Schaner, Madison Severt, William Smith, Alexa Westfall, Kylene Wiant, Megan Woodruff
12th Grade:, Cristhine Ayala Rodriguez, Kara Bebout, Charles Bradford, Brayden Brown, Riley Church, Eli Freeze, Cody Haynes, Zane Hitchcock, Samuel Hoewischer, Lucas Hunt, Alaina Hursey, Alex Judson, Rachel Leet, Peyton Lookabaugh, Dustin Oliver, Deklan Pennington, Jordan Sadowski, Joseph Schaner, Madyson Wilson