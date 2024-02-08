URBANA HIGH SCHOOL HONOR ROLL
2nd Nine Weeks
2023-2024
February 5, 2024
Seniors
High Honors List – 4.00 – 3.75
Tate Armstrong, Paige Arnett, Willow Boysel, William Donahoe, Henry Harrigan, Aeriana Hernandez, Michael Holland, Jaden Hopkins, Lauren Hoskins, Isaac Johnson, Joseph Lightle, Eden Pitcock, Jessica Rooney, Catherine Timm, Jenna Weimer
Honors List – 3.74- 3.50
George Bender, August Bundy, Logan Dale, Rylie Daniels, Nathan Deere, Sydnie Hoffman, Kayden Jacobs, Levi LaForge, Makayla Lemons, Mikala McClung, Krish Patel, Addisyn Sebastinas, Xavier Snyder, Arianna Souders
Recognition List – 3.49 – 3.00
Abigail Adams, Aiden Bradshaw, Abigail Caracanas, Clayton Chesbrough, Keegan Clay, Joshua Deere, Drake Dixon, Jesse Edwards, Mason Farmer, Alonah Johnson, Jaelyn Johnston, Chloe Mann, Sidney Marshall, Caitlyn McDougall, Heather Merrill, Amarah Portis, Talan Simsa, Ethan Waight, Andrew Webb, Breyden Webb
Juniors
High Honors List – 4.00 – 3.75
Michaela Astacaan, Bella Brown, Isabel Butterfield, Brayden Cain, Andrew Chamberlain, Jaylin Cook, Emmaleigh Culp, Audrey Dawson, Morgan Deskins, Lyza Forson, Paris Grim, Kianna Gsell, Lauren Hughes, Kathryn Johnson, Cali Jones, Colton Lafferty, Jodi Mayfield, Kenadi McKee, Peyton Mounce, Mya Mount, Layla Nickell, Corynn Ryan, Jazmyn Scott, Zoe Shaffner, Lauren Shelpman, Reyse Wilson
Honors List – 3.74 – 3.50
Emma Adams, Julian Davis, Rees Hiltibran, Zoey Huffman, Alexis James, Mark Kerns, Allison Myers, Brayden Spriggs, Isabella Talebi, Samuel Wilhelm
Recognition List – 3.49 – 3.00
Avari Castle, Logan Daniel, Abby DeRemer, Gavin Hower, Dezirea Huffman, Austin Karg, Hayden Kelley, Owen MacKendrick, Malayna Melvin, Sheena Moye, Camron Phillips, Dylan Sanchez, Emma Smith, Riley Smith, Brevan Staley, Alisabeth Upchurch
Sophomores
High Honors List – 4.00 – 3.75
Haeleigh Arnold, Gwendalynn Dailey, Riley DeMoss, Alexandra Dixon, Emily Fisher, Sarah Gunsaulies, Austin Hill, Jeren Howell, Kylie Johnson, Camri Lantz, Jahna Sloat, Charlotte Timm
Honors List – 3.74 – 3.50
Sofia Alvarado, Morgan Boyd, Everett Chapman, Lanie Dingledine, Broderick Donahoe, Aubrey Fentress, Avari Jenkins, Micah King, Vincent Lightle, Brian Parthemore, Jayla Powell, Brooklyn Randall, Noraa Smith, Alayna Stacy, Colton Teepe, Maximus VanHoose,
Ezekiel Wasson, Logan Webb, Layla Wooten
Recognition List – 3.49 – 3.00
Pryce Bass, Eyana Browning, Lacie Cayten, Aaleyah Conley, Colton Cotner, Maybelle Davis, Ryland Davis, Aubre Eggleston, Kenneth Elliott, Kevin Endres, Blayne Gullett, Lukaus King, Tristan Lawson, Madilyn Long, Brayden Lowe, Brock Markin, Ashlyn Markley, Connor McCoy, Nora Mowrey, Taylor Myers, James Nichols, Liam O’Bryan, Mackaelyn Pauley, Destiny Ramirez, Samantha Rohrer, Makayla Rowley, Jason Sabin, Alyssa Smith, Evan Upchurch, Layla West, Lilyan Wisma, Edge Woodruff
Freshmen
High Honors List – 4.00 – 3.75
Addison Bass, Alex Boardman, Elaei Brown, Madison Farmer, Megan Goings, Adeline Hegyi, Emily Hughes, Grady Lantz, Hazel Lightle, Olivia MacKendrick, Kathleen McHenry, Paige Meadows, Chloe Nannarone, Ethan Rose, Eveline Schelle, Brylee Spriggs, Braylon Thompson, Nicholas Webb
Honors List – 3.74 – 3.50
Jordyn Carroll, Hunter Hill, Jared McNeely, Calvin Mitchell, Larkin Moore, Brianna Schuler, Mallory Stokes
Recognition List – 3.49 – 3.00
Giselle Bragg, Elijah Burghduf, Dylan Canizo, LeRoy DeRemer, Lucas Flora, Nathan Haynes, Trenton Hoffman, George Kellar, Karsen McKenzie, Jesslyn Puckett, Lola Rice, Emma Ridley, Janaya Scott, Lauren Stollings, Michael Upchurch, Kylie Venrick, Raygen Wilson, Peyton Wisma
HI-POINT JOINT VOCATIONAL SCHOOL
All A’s
Regan Bunn, Quinton Hughes, Makenzie King, Zack Maser, Cassandra Mason, Lily McComas, Madison Rutherford, Baley Smith
All A’s and B’s
Lydia Carpenter, William Cordle, Brooklynn Dingledine, Brenna Fife, Ashley Hughes, Jacob King, Dakota Lemons, Derek Miller, Malichi Morales, Andrew Putman, Lanee Russell, Haeleigh Trainer-Donahoe
Half Day Students
Jonathan Collins, Victoria Doyle, Nathaniel Stevens