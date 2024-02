Graham advances in D-II state duals

ST. PARIS – On Saturday, Graham hosted the opening rounds of the Division II OHSWCA District Duals of the Wilmington District.

Graham won both duals and advances to the State Duals Championship at New Lexington High School.

Results:

First Round Graham 59, Oakwood 15

106 Jake Landis (G) win by forfeit

113 Baden Root (G) win by forfeit

120 AJ Spang (O) decisioned 9-3 Eli Rowe (G)

126 Blaine DeMarco (G) pinned 2:03 Finn Bokros (O)

132 Micah Krieger (G) pinned 1:42 Tyler Armstrong (O)

138 Hayden Hughes (G) TF 19-3 Garrett Meador (O)

144 Brogan Tucker (G) pin 0:19 Samuel Keyes (O)

150 Kody Goolsby (O) wins by forfeit

157 double forfeit

165 Bryce Kohler (G) pin 1:44 Dominic Baker (O)

175 Gunner Cramblett (G) win by forfeit

190 Chett Mannier (G) pin 2:34 Caiden Eckstein (O)

215 Danny Hoke (G) pin 2:25 Lance Williams (O)

285 Carter Stack (O) pin 3:03 Kaden Marshall (G)

Second Round Graham 58, Vandalia Butler 21

106 Jake Landis (G) pin 3:13 Layton Combs (B)

113 Baden Root (G) pin 0:48 Tristin Falcione (B)

120 Jadon Gyan (B) pin 0:31 Eli Rowe (G)

126 Yhantg Irwin (B) dec 4-2 Blaine DeMarco (G)

132 Micah Krieger (G) pin 1:55 Louden Maxwell (B)

138 Hayden Hughes (G) md 9-1 A.J.Turner (B)

144 Brogan Tucker (G) pin 1:35 Joey Love (B)

150 Jesse van Doesburg (B) win by forfeit

157 Braylen Crump (B) win by forfeit

165 Bryce Kohler (G) win by forfeit

175 Gunner Cramblett (G) pin 1:32 Taylin Irwin (B)

190 Chett Mannier (G) pin 2:21 Brody Rosenkranz (B)

215 Danny Hoke (G) pin 4:47 Cooper Pion (B)

285 Kaden Marshall (G) 3:07 Jackson Brock (B)