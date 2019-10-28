TRIAD HONOR ROLL

TRIAD HIGH SCHOOL
HONOR ROLL – 1st 9 Weeks
Hall of Fame (4.00-3.750)
Jesse Bailey, Ian Barger, Emily Beaverson, Trista Boggs, Makenzi Brautigam, Haley Brewer, Olivia Butz, Kelsey Cole, Sam Combs, Ali Cox, Vendalyn Culp, Emma Dorn, Annikah Driscoll, Klinton Driscoll, Kohl Eggleston, Jaylin Endicott, Ashtin Fauber, Brian Ferguson, Joe Ferguson, Will Fogle, Elizabeth Greene, Stephanie Harrington, Coleman Hauck, Lillian Hill, Justin Hinkle, Taylor Holtsberry, Kendell Hughes, Jade Huhtamaa, Kylie Hunter, Eli Jenkins, Jacob Jenkins, Blake Kerrigan, Isiah Leasure, Shelby LeMaster, Cati LeVan, Frani LeVan, Robby Lockschmidt, Sidney Louck, Dominick McFarland, Hannah McManaway, Audra Millice, Electria Monroe, Adam Mroczkowski, Anna Nott, Andrew O’Neal, Afton Osterholt, Payton Oyer, Jacob Partlow, Angel Penhorwood, Bailey Perry, Cole Pond, Cole Porter, Jacob Reid, Kylie Reynolds, Jason Robinson, Zane Robinson, Addi Ross, Joni Russell, Haidyn Sarrazine, Gracie Sheets, Hayden Simpson, Greg SIzemore, Ryland Smiles, Ayden Spriggs, Elle Stegall, Alex Street, Austin Swiatek, Morgan Swiatek, Carsyn Thomas, Jordyn Unger, Abby Walls, Lydiah Wenger, Wyatt Wenger, Tavin Yorgason
Honor Roll (3.7490-3.4010)
Holly Alvoid, Olivia Babanova, Derek Bails, Rylie Banda, Alexis Bennett, Devin Bradley, Drew Campbell, Lucy Cauley, Cam Crabtree, Gary Enochs, Thomas Ford, Alex Freyhof, Tabitha Gaier, Alexis Gibbons, Tyler Gross, Mason Harper, Chase Hecker, Dimitri Hollingsworth, Caleb Hostetler, Drue Instine, Maison Johnson, Hayley Judy, Batai Lease, Lia LeMay, Reid Lightle, William Lockschmidt, Allison Madison, Carson Manley, Abby McCreary, Calie McDaniel, Megan McManaway, Kaleb Meeker, Dillon Nott, Eli O’Brien, Emily Partlow, Tyler Perry, Xander Reynolds, Mara Rogan, Kaylee Seagle, Jacob Simonelli, Jordan Simonelli, Addie Smith, Jared Spors, Jaina Stanley, Kyle Walborn, Matthew Wells, Zoey Williams, Evan Ziegler
Merit Roll (3.4400-3.0000)
JC Alexander, Aliyah Ater, Rodney Avery, Devin Butz, Maddie Campbell, Nate Carranza, Emma Dixon, Everett Dorn, Kaydence Feasel, Nicholas Goehring, Joe Graham, Ryan Gross, Levi Haulman, Diego Hernandez, Nico Hernandez, Reanna Herron, Cody Hoffer, Cadence Jackson, Kailee Jordan, Meghan Kilbride, Andrew Long, Jenna Longberry, Jacob Lowe, Chris McConnahea, Kennedy McCoy, Logan McCoy, Tyler Miller, Klloey Mitchem, Jalen Nott, Dalton Overfield, Chance Porter, Jeremy Quintero, Matt Richards, Aaron Rivers, James Rodgers, Ayden Sanford, Autumn Shuey, Baylee Smith, Xander Spain, Nora Spence, Garret Talbot, Mathiaus Tarleton, Ty Thomas, Gage Tomlin, Makenzie Trapp, Savannah Van Tassell, Michael Warner, Alex Wells, Colton Williams
PERFECT ATTENDANCE
Rodney Avery, Olivia Babanova, Carson Bialecki, Haley Brewer, Olivia Butz, Sam Combs, Ali Cox, Maddi Cox, Kaydence Feasel, Tabitha Gaier, Nicholas Goehring, Levi Haulman, Diego Hernandez, Nico Hernandez, Caleb Hostetler, Kendell Hughes, Cadence Jackson, Eli Jenkins, Cati LeVan, Frani LeVan, Audra Millice, Eli O’Brien, Bailey Perry, Tyler Perry, Cole Porter, Cameron Randall, Zane Robison, Gracie Sheets, Tristah Truitt, Savannah Van Tassell, Kyle Walborn, Jacob Warner, Evan Ziegler