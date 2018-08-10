Kole Bishop, Reserve Champion overall breeding gilt
Kole Bishop, Reserve Champion overall market gilt
Jennifer Wallace, Goat Herdsman Award
Jennifer Wallace, Senior Division Goat Skillathon winner
Drake Lensman, Champion PeeWee swine showmanship 8 year olds.
Claire Lensman, Reserve Junior Showman, Division winner, 5th overall gilt reserve champion
Maya Ballard, Best of Show, Silver Martin, sold to Cardinal Pizza for $500
Hanna DeLong, Sheep Showman of Showman
Kole Bishop, Reserve Champion overall breeding gilt
Kole Bishop, Reserve Champion overall market gilt
Jennifer Wallace, Goat Herdsman Award
Jennifer Wallace, Senior Division Goat Skillathon winner
Drake Lensman, Champion PeeWee swine showmanship 8 year olds.
Claire Lensman, Reserve Junior Showman, Division winner, 5th overall gilt reserve champion
Maya Ballard, Best of Show, Silver Martin, sold to Cardinal Pizza for $500
Hanna DeLong, Sheep Showman of Showman