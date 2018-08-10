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Kole Bishop, Reserve Champion overall breeding gilt

Kole Bishop, Reserve Champion overall breeding gilt


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Kole Bishop, Reserve Champion overall market gilt


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Jennifer Wallace, Goat Herdsman Award


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Jennifer Wallace, Senior Division Goat Skillathon winner


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Drake Lensman, Champion PeeWee swine showmanship 8 year olds.


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Claire Lensman, Reserve Junior Showman, Division winner, 5th overall gilt reserve champion


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Maya Ballard, Best of Show, Silver Martin, sold to Cardinal Pizza for $500


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Hanna DeLong, Sheep Showman of Showman


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Kole Bishop, Reserve Champion overall breeding gilt

Kole Bishop, Reserve Champion overall market gilt

Jennifer Wallace, Goat Herdsman Award

Jennifer Wallace, Senior Division Goat Skillathon winner

Drake Lensman, Champion PeeWee swine showmanship 8 year olds.

Claire Lensman, Reserve Junior Showman, Division winner, 5th overall gilt reserve champion

Maya Ballard, Best of Show, Silver Martin, sold to Cardinal Pizza for $500

Hanna DeLong, Sheep Showman of Showman

Kole Bishop, Reserve Champion overall breeding gilt
https://www.urbanacitizen.com/wp-content/uploads/sites/36/2018/08/web1_kolebishop.jpgKole Bishop, Reserve Champion overall breeding gilt Submitted photo

Kole Bishop, Reserve Champion overall market gilt
https://www.urbanacitizen.com/wp-content/uploads/sites/36/2018/08/web1_kolebishop2.jpgKole Bishop, Reserve Champion overall market gilt Submitted photo

Jennifer Wallace, Goat Herdsman Award
https://www.urbanacitizen.com/wp-content/uploads/sites/36/2018/08/web1_wallace.jpgJennifer Wallace, Goat Herdsman Award Submitted photo

Jennifer Wallace, Senior Division Goat Skillathon winner
https://www.urbanacitizen.com/wp-content/uploads/sites/36/2018/08/web1_wallace2.jpgJennifer Wallace, Senior Division Goat Skillathon winner Submitted photo

Drake Lensman, Champion PeeWee swine showmanship 8 year olds.
https://www.urbanacitizen.com/wp-content/uploads/sites/36/2018/08/web1_drake_lensman.jpgDrake Lensman, Champion PeeWee swine showmanship 8 year olds. Submitted photo

Claire Lensman, Reserve Junior Showman, Division winner, 5th overall gilt reserve champion
https://www.urbanacitizen.com/wp-content/uploads/sites/36/2018/08/web1_claire_lensman.jpgClaire Lensman, Reserve Junior Showman, Division winner, 5th overall gilt reserve champion Submitted photo

Maya Ballard, Best of Show, Silver Martin, sold to Cardinal Pizza for $500
https://www.urbanacitizen.com/wp-content/uploads/sites/36/2018/08/web1_MayaBallard-2.jpgMaya Ballard, Best of Show, Silver Martin, sold to Cardinal Pizza for $500 Submitted photo

Hanna DeLong, Sheep Showman of Showman
https://www.urbanacitizen.com/wp-content/uploads/sites/36/2018/08/web1_DeLongShowman.jpgHanna DeLong, Sheep Showman of Showman Submitted photo