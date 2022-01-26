URBANA HIGH SCHOOL
HONOR ROLL
2nd Nine Weeks
2021-2022
Seniors
High Honors List – 4.00 – 3.75
Erika Arnett, Kendra Baccus, Elijah Bradley, Daniel Brooks, Duke Buckalew, Zoey Cahall, Ashleigh Deskins, Marah Donahoe, Libby Gilliam,Zachary Hoskins, Gracie Hower, Otto Johnson, Riley Johnson, Thomas Keely, Aidan Leonard, Sigrid Melcher, Joseph Moyer, Lexi Prince, Crystal Ramirez, Olyvia Reed, Anna Rogan, Justin Rutan, Claire Shelpman, Emily Skelley, Joplin Sloat, Katherine Trudo, Jenna White
Honors List – 3.74- 3.50
Ellie Caldwell, Alanna Canaday, Arianna Cydrus, Julie Daniel, Taylor DeMoss, Laci Geuy, Sara Maddy, Maleah Murphy, Willow Staley, Grace Ullom
Recognition List – 3.49 – 3.00
Kaeleigh Bean, Erica Crooks, Parker Hayslip, Christina Moore, Cameron Murphy, Taylor Prater, Kyle Rooney, Brayden Stouffer, Lael Tavenner, Riley Wilson, Lindsey York
Juniors
High Honors List – 4.00 – 3.75
Sevonei Brown, Aubrie Burnside, Brynna Burnside, Bryant Chamberlain, Margaret Harrigan, Jonathan Hildebrand, Melina Keller, Landon Key, Alexandria Marsh, Alexis McKenzie, Thaddeus Sapp, James Segovia, Anna Selvaggio, Emily Switzer, Liliana Talebi, Moriah Tavenner, Justin Thiel
Honors List – 3.74 – 3.50
Elizabeth Ables, Valarie Ables, Kayla Booze, Braylon Daniels, JaNae Jones, Laken Ridgwell, Rayvon Rogan, Conall Sherman, Maya Stokes, Alyssa Wier
Recognition List – 3.49 – 3.00
Max Anderson, Hannah Blakeman, Hayden Blakeman, Christian Bowen, Paige Campbell, Faith Denkewalter, Julia Doyle, Rylan Heffner, Elizabeth James, Claire Keely, Kalila Lightle, Jaxen Neff-Strickland, Risa Perez-Koon, Haleigh Schetter, Morgan Stewart, Logan Taylor, Kasandra Woodson
Sophomores
High Honors List – 4.00 – 3.75
Abigail Adams, Aiden Bradshaw, Rylie Daniels, Hailey Deane, William Donahoe, Mason Farmer, Henry Harrigan, Aeriana Hernandez, Michael Holland, Lauren Hoskins, Sophia Howell, Kayden Jacobs, Alonah Johnson, Isaac Johnson, Jaelyn Johnston, Makenzie King, Joseph Lightle, Lily McComas, Jessica Rooney, Arianna Souders, Catherine Timm, Chandler VanBuskirk, ShayLynn VanHoose, Andrew Webb, Breyden Webb, Jenna Weimer
Honors List – 3.74 – 3.50
Paige Arnett, Keegan Clay, Jaden Hopkins, Ashley Hughes, Quinton Hughes, Mikala McClung, John McCulla, Krish Patel, Eden Pitcock, Addisyn Sebastinas
Recognition List – 3.49 – 3.00
Tate Armstrong, George Bender, Max Bowers, August Bundy, Logan Dale, Nathan Deere, Drake Dixon, Hudson Dong, Cameron Dorsey, Trinity Ferrell, Janelle Hensley, Serrena Hill, Sydnie Hoffman, Charizma Johnson, Jacob Kemp, Addalynn King, Levi LaForge, Carmine Lantz, Drew Leopard, Madison McAlexander, Liam McCoy, Caitlyn McDougall, Keagan Moyer, Emily Nichols, Amarah Portis, Karen Pryor, Taylor Rutherford, Layne Settle, Hayden Terrell, Lauren Turner
Freshman
High Honors List – 4.00 – 3.75
Keisha Anderson, Andrew Chamberlain, Emmaleigh Culp, Audrey Dawson, Zachariah Fannin, Lyza Forson, Paris Grim, Kianna Gsell, Colton Lafferty, Kenadi McKee, Allison Myers, Corynn Ryan, Zoe Shaffner, Lauren Shelpman, Baley Smith, Reyse Wilson
Honors List – 3.74 – 3.50
Brayden Cain, Avari Castle, Lauren Hughes, Alexis James, Kathryn Johnson, Mark Kerns, Zachary Maser, Logan McDougall, Peyton Mounce, Layla Nickell, Andrew Putman, Jazmyn Scott, Isabella Talebi
Recognition List – 3.49 – 3.00
Conner Arnett, Rylie Benz, Bella Brown, Isabel Butterfield, Abby DeRemer, Morgan Deskins, Lilliana Diaz, Brooklynn Dingledine, Brenna Fife, Amyah Green, Rees Hiltibran, Shane Hoffman, Gavin Hower, Dezirea Huffman, Zoey Huffman, Jacob King, Owen MacKendrick, Cassandra Mason, Jodi Mayfield, Sheena Moye, Adaly Newman, Robert Sabin, Riley Smith, Brittany Stallard, Kiley Ullery, Samuel Wilhelm, Preston Wisma
HI-POINT JOINT VOCATIONAL SCHOOL
All A’s
Jack Buckalew, Jazmine Collins, Mary Flowers, Austin Putman
All A’s and B’s
Ava Blair, Jonathan Branstiter, Quentin Hughes, Madeline Jenkins, Naomi Loxley, Priscel Neri, Carstan Perkins, Lacy Ratcliff, Kyndal Ritchie, Payton Stambaugh, William Stickley