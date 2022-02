Graham goes 2-0 in state wrestling duals

ST. PARIS – Graham defeated Jonathan Alder, 54-15, and Ross, 58-12, during the Division II state wrestling duals.

Results for the Jonathan Alder match were: 106 Beric Jordan (G) win by forfeit, 113 Brogan Tucker (G) win by forfeit, 120 Carter DeMarco (G) pinned Xavier Pierce (JA), 126 Bryce Kohler (G) pinned Giapaulo Jones (JA), 132 Ethan Kuhns (JA) dec 8-7 Cody Swigart (G), 138 Hayden Hughes (G) dec 7-2 Eli Trbovich (JA), 144 Nolan Gessler (G) 14-0 Owen Crabtree (JA), 150 Eli Jacks (G) dec 5-2 Oliver Byerly (JA), 157 Gunner Cramblett (G) pinned Pryce Watson (JA), 165 Luke James (G) md 15-6 Anthony Kroninger (JA), 175 Zack Burroughs (G) pinned AJ Delong (JA), 190 Will Heisler (JA) pinned Bo Arms (G), 215 Evan Lykins (G) md 11-3 Owen Braithwaite (JA) and 285 Carter Neves (G) pinned Damon Hay (JA).

Results for the Ross match were: 106 Beric Jordan (G) tf 28-13 Jordan Miller (R), 113 Brogan Tucker (G) maj dec 15-5 Jovanni Greco (R), 120 Jaiden Earls (R) pinned Carter DeMarco (G), 126 Bryce Kohler (G) pinned Austin Parker (R), 132 Bryan Foster (R) pinned Cody Swigart (G), 138 Hayden Hughes (G) tf 15-0 Landen Longworth (R), 144 Nolan Gessler (G) won by forfeit, 150 Eli Jacks (G) pinned Landon Childress (R), 157 Gunner Cramblett (G) pinned Jack Hansel (R), 165 Luke James (G) pinned Titus Ray (R), 175 Zack Burroughs (G) md 14-6 Ryan Iams (R), 190 Evan Lykins (G) md 22-9 Jude Hess (R), 215 Carter Neves (G) pinned Austin Dummit (R) and 285 double forfeit.

Graham's Beric Jordan (106 pounds) went 2-0 in state duals matches. Photo by John Coffman Photography