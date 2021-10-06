Skelley leads Urbana to victory over Graham

Urbana rallied to beat visiting Graham, 23-25, 25-19, 23-25, 25-21, 16-14, in CBC volleyball.
For UHS (12-7, 4-3), Emily Skelley had 34 kills, 17 digs and 3 aces, Arianna Cydrus had 9 kills and 12 digs, Olyvia Reed had 8 kills, 7 aces and 22 digs, Ella Taylor had 49 assists, 13 digs and 4 aces, Haleigh Schetter had 11 digs, Olivia Heckman Stoodt had 18 digs, Erica Crooks had 2 kills and 2 blocks and Alanna Canaday added 2 kills.
For the Falcons (15-4, 5-2), Dena Wilson had 45 assists, Whytney Faulkner had 17 kills and 26 digs, Gillian Setty had 15 kills and Teagan Setty added 23 digs.
Graham won the jayvee match, 25-9, 25-17. For UHS, Melina Keller had 3 kills and 1 ace, Alyssa Wier had 7 digs and Jazmyn Scott had 2 kills and 5 digs.
Urbana’s 9th graders lost to WL-S, 25-14, 26-24. For UHS, Abby Adams had 3 aces and 2 digs, Jazmyn Scott had 2 aces and 5 digs, Natalie Turner had 3 digs and Addisyn Sebastinas had 6 digs.
WL-S wins
WEST JEFFERSON – WL-S topped West Jefferson, 25-20, 25-16, 25-9, in OHC volleyball.
For the Tigers (16-2, 11-1), Gabby Williams had 28 assists, 2 kills, 3 digs and 3 aces, Michele Smith had 8 kills, 3 aces and 2 blocks, Aleah Reed had 6 kills, Bailey Poppe had 10 kills, 11 digs, 4 aces and 2 blocks and Ally Gaver added 8 digs, was 17/17 serving with 2 aces and 15/16 on serves received.
WL-S’s jayvees won, 25-20, 17-25, 25-16. Londyn Loveless had 7 digs and was 12/13 serving with 5 assists, Whitney Strapp had 9 digs, 1 kill, was 13/13 serving with 4 aces and 9/11 on serves received and Lexy Lee had 4 kills and was 5/5 serving with 1 block.
M’burg tops Triad
NORTH LEWISBURG – Mechanicsburg upended Triad, 25-12, 25-13, 25-11, in OHC volleyball.
For the Indians (7-9, 6-6), Lilly Cushman had 15 kills and 10 digs, Abby Lawhorn had 16 digs, 17 receives and 4 aces, Payton Murphy had 6 kills and 3 blocks, Kara Bebout had 5 kills, 2 aces and 12 assists and Rylea Anway added 12 assists and 2 aces.
Triad (1-17, 0-11) did not report statistics.
The Cardinals won the jayvee match, 25-20, 25-15.