GRAHAM HIGH SCHOOL MERIT ROLL

GRAHAM HIGH SCHOOL 2022-2023
MERIT ROLL – 1ST 9 WEEKS
3.0000-3.4999
9TH GRADE
Mary Alltop, Amelia Bayham, Cameron Brown, Wyatt Cauley, Connor Croker, Izabelle Dextre, Trenten Ernest, Evelyn Estes, Brody Fritts, Zoey Green, Kelsey Hamilton, Serenity Johnston, Bearik Korte, Megan Lute, Kinley Maddux, Lana Maurice, Aeryn Meyer, Kayla Ogden, Harbor Price, Izaiah Smith, Zoey White, Zander White
10TH GRADE
Kaylie Baker, Eliza Blosser, Landen Boggs, Mackenzie Clark, Addison Cupps, Michelle Dillow, Kailey Dowty, William Dulebohn, Kingston Evilsizor, Luke James, Bryce Kohler, Annika Kohler, Alexis Martin, Caleb McLean, Taryn Prince, Breyton Reisinger, Claire Sells, Hayden Van Hoose, HarleeVan Hoose, Brennan Wagner, Courtney Woodward
11TH GRADE
Otea Araki, Brannon Blackwell, Levi Boggs, Jeremy Bray, Raymond Davis, Braden DeHart, Addelyn Dewiel, Lilith Dulen, Jacob Goldsberry, Cayden Hanes, Taylor Kizer, Gregory Lewis, Aralyn Maddux, Carter Mays, Riley McAlexander, Ellie McDaniel, Tucker Nave, Annabella Odle, Macy Peters, Gerald Purcell, Augusta Reich, Zayne Rice, Braiden Roberts, Cody Swigart, Carissa Tourney, Jordan Wilson, Emma Yukon
12TH GRADE
Kaden Barnes, Lilly Blair, Makayla Clancy, Samuel Comer, Elias DelaSancha, Jack Dewiel, Logan Erett , Paige Hess, Jeffrey Honeycutt, Mazzy Johnson, Casey Kelley, Dalyla Marino, Camille McIntosh, Katelin McKee, Alaina Murnahan, Hope Odenwald Anderson, Quenton Peterson, Jayden Sanford, Cora Sparks, Samantha Spence, Kaetlyn Swank, Bailey Wise, Samuel Wright
OHIO HI-POINT STUDENTS
Dakota Biddle, Isabella Branam, Isaiah Branam, Tristan Denton, Ireland Dulen, Abednego (Ben) Ford, Kadence Grim, Darlene-Maria (Darlene) Haines, Rachael McBride, Grace Miller, Lauren Smith, Alyssa Taylor, Samantha (Sammy) Wilso.