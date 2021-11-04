MECHANICSBURG HIGH SCHOOL HONOR ROLL

BURG HIGH HONORS
2021-2022 SCHOOL YEAR
(First Quarter) 3.75 or Higher
9th Grade: Darby Ayars, Myah Bandy, Avaley Bostick, Camille Bowman, Kaylee Cantrell, Jessica Dean, Aubreigh DeLong, Elizabeth Dumolt, Keegan Freeze, Jaden Gregory, Payton Hodge, Benjamin Howard, Kinslee McMillan, Deacon Meade, Ava Moore, Eli Potter, Alisa Rammel-Harrington, Madison Sadowski, Ronald Thomas, Emily Westfall
10th Grade: Jon Luke Blanton, Makayla Casey, Ella Conley, Emily Conley, Addie DeLong, Hannah Dingledine, Faith Ford, Carson Fuller, Madison Gaver, Haley Hamby, Kaitlynn Haynes, William Negley, Joshua Porter, Carter Rockenbaugh, Lucas Schaner, Libby Scheiderer, Madison Severt, Bailey Stapleton, Cambryn Tom, Alexa Westfall, Gwen Westfall
11th Grade: Hannah Arnold, Parker Cook, Noah Dietrich, Alissa Egan, Alessa Fraley, Peyton Groves, August Hartley, Cody Haynes, Mason Hess, Abigale Lawhorn, Lillian Marsh, Anna Mascadri, Cameron McDonald, Levi Milledge, Taylor Miller, Lexi Mitchell, Taylor Rausch, Emma Rodgers, Danielle Schipfer
12th Grade: William Boeck, Luke Bryant, Aubrey Cantrell, Aaron Conley, Lillian Cushman, Jordan Duff, Dorian Earl, Jacob Edwards, Marissa Hall, Charli Hawk, Tyler Hennigan, Nikolas King, Dylan Kiskis, Evan Laird, Joshua Lim, Danny Mascadri, Alexander Miller, Zachary Miller, Brookelyn Moore, Katelyn Moore, Kennedy Moore, Fisher Morgan, Payton Murphy, Caroline Nott, Emelee Porter, Caleb Ritchason, Jesse Stroud, Avery Swenson, Austin Tillman, Jenna Tull, Natalie Tull, Katilyn Ussher, Adam Waller, Lani Wilhelm, Elyse Wilson, Jack Wolf
BURG HONOR ROLL
2021-22 SCHOOL YEAR
(First Quarter) 3.00 to 3.74
9th Grade: Jacob Brumfield, Skyler Canfield, Kaylee Cantrell, Zander Cornelison, Nolan Fraley, Hailey Gaylor, Sarah Hoover, Garrett Kiser, Harley Linton, Connor Massie, Wade Naff, Robert Righter, Christopher Ritchie, Quintin Rockenbaugh, Allen Simpson, Alexander Thurn, Haeleigh Trainer-Donohoe, Stefany Troiano, Samantha Wolf
10th Grade: Adryanna Bailey, Gillian Baldwin, Rileyann Blackburn, Fredrick Bradford, Shanna Caudill, Madelynn Champ, Graydon Fitzgerald, Ella Forrest, Marissa Gaus, Prestyn Griffith, Isabelle Love, Ella Lubold, Preslee McMillan, Cameron Moore, Jace Murphy, Lane Poland, Kendall Rausch, Peyton Sadlier, Xavier Sanders, Jasalyn Sartin, Aiden Sherman, Olivia Skillings, William Smith, Caleb Waldnig, Matthew Westfall, Kylene Wiant
11th Grade: Rylea Anway, Cristhine Ayala, Kara Bebout, Shawn Bebout, Blaze Billing, Charles Bradford, Makenna Brokamp, Caitlin Burchett, Jonathan Byerly, Lily Eck, Brennin Eyink, Zane Hitchcock, Samuel Hoewischer, Lucas Hunt, Alex Judson, Rachel Leet, Madison Lim, Peyton Lookabaugh, Laney Marvin, Dustin Oliver, Shelby Ritchie, Darrell Stacey, Laney VanHoose, Nicholas Werner, Madyson Wilson
12th Grade: Emry Acton, Trey Allen, Paige Chesser, Leo Compton, Bryen DeWitt, Dorian Earl, Kayla Gaus, Jacob Hurst, Peyton Leeson, Eli Mayberry, Ryann Meade, Kaytlin Nunamaker, Joe Rivera, Sean Shultz, Kaleb Surmaceviz, Sydney Waldnig, Danielle Wetzel, Tanner Wright