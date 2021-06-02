Triad High School honor roll

TRIAD HIGH SCHOOL 4th 9 WEEKS
HONOR ROLL 2020-2021
Hall of Fame (4.00-3.750):
JC Alexander, Morgan Alexander, Holly Alvoid, Rylie Banda, Ian Barger, Hailey Blackburn, Trista Boggs, Devin Butz, Sam Combs, Ali Cox, Vendalyn Culp, Paige Davis, Emma Dorn, Cayla Eaton, Jaylin Endicott, Ashtin Fauber, Kaydence Feasel, Emma Ferguson, Joe Ferguson, Tabitha Gaier, Gracey Gilpin, Carly Goodman, Lillian Greene, Kaitlyn Gregg, Jared Grissom, Allison Harlan, Mason Harper, Coleman Hauck, Levi Haulman, Chase Hecker, Gage Heitman, Lunya Hernandez, Lillian Hill, Justin Hinkle, Taylor Holtsberry, Caleb Hostetler, Kylie Hunter, Drue Instine, Cadence Jackson, Lillian James, Maison Johnson, Jaylin Jones, Hayley Judy, Blake Kerrigan, Alyssa Kielman, Batai Lease, Isiah Leasure, Shelby LeMaster, Cati LeVan, Frani LeVan, Robbie Lockschmidt, Jacob Lowe, Carson Manley, Megan McManaway, Cecilia Miller, Tyler Miller, Audra Millice, Adam Mroczkowski, Jalen Nott, Kaley Nott, Emma Orahood, Caitlyn Organ, Afton Osterholt, Jonathan Peake, Cole Pond, Cole Porter, Cameron Randall, Jake Reid, Xander Reynolds, Kylie Reynolds, Jason Robinson, Zane Robison, Wyatt Robison, Mara Rogan, Addi Ross, Joni Russell, Daniel Seaman, Autumn Shuey, Ryland Smiles, Shalyn Smiles, Adalin Smith, Ayden Spriggs, Austin Swiatek, Morgan Swiatek, Rylie Thomas, Abby Walls, Tucker Webb, Wyatt Wenger
Honor Roll (3.7490-3.4010):
Aliyah Ater, Rodney Avery, Jesse Bailey, Kane Bailey, Derek Bails, Emily Beaverson, Logan Braun, Makayli Brautigam, Makenzi Brautigan, Haley Brewer, Andrew Combs, Dalton Combs, Madi Cox, Evan Culp, Thomas Ford, Emma Gregg, Tyler Gross, Orie Hannah, Jacob Haser, Mallory Hayes, Cody Hoffer, Dylan Hollar, Dimitri Hollingsworth, Kennedy McCoy, Abby McCreary, Calie McDaniel, Zack Orahood, Emily Partlow, Angel Penhorwood, Tyler Perry, Dillon Sarrazine, Jonathan Scott, Andrew Spence, Jared Spors, Cameron Thomas, Jillian Tillman, MaKenzie Trapp, Kyle Walborn, Jacob Warner, Cameryn Welty, Matthew Yocom
Merit Roll (3.4000-3.0000):
Ayla Bailey, Alexis Bennett, Makayla Black, Devin Bradley, Maddie Campbell, Nate Carranza, Kohl Eggleston, Makayle Gaston, Morgan Godfrey, Nicholas Goehring, Joe Graham, Reid Lightle, Kaleb Meeker, Trey Oyer, Katrina Penhorwood, Chance Porter, James Rodgers, Griffin Ross, Kaylee Seagle, Hayden Simpson, Jalynn Smith, Hailey Snider, Carly Spain, Xander Spain, Gracie Street, Lily Swank, Mathiaus Tarleton, Ty Thomas, Hunter Thompson, Tristah Truitt, Evan Ziegler