MECHANICSBURG HONOR ROLLS

MECHANICSBURG MIDDLE SCHOOL
Third Quarter
HIGH HONOR ROLL
3.75 or Higher
6th Grade: Bella Batkiewicz, Clara Forrest, Carson Propst, Lily Sorensen.
7th Grade: Benjamin Belford, Blake Davis, Mylee DeLong, Connor Eyink, Jude Gartin, Taylor Heizer, Gabrielle Love, Beckett Negley, Sophia Pullins, Ozzy Roach, Clair Rodgers, Isabelle Rodgers, Taryn Stout, Eli Wilson.
8th Grade: Darby Ayars, Myah Bandy, Avaley Bostick, Jessica Dean, Aubreigh DeLong, Payton Hodge, Benjamin Howard, Adam Johnson, Londyn Loveless, Kinslee McMillan, Ava Moore, Eli Potter, Quintin Rockenbaugh, Haeleigh Trainer-Donohoe.
REGULAR HONOR ROLL
3.00 to 3.74
6th Grade: Haley Alty, Mason Bandy, Aila Bradley, Addison Brokamp, Addison Clossman, Mia Conley, Addysin Crews, Dylan Daniels, Matthew Dean, Olivia DeLong, Jackson Dry, Hattie Hunt, Sydnee Hurst, Arielle Hysell, Scarlet Martin, Jayliah McKinney, Adrian Miller, Amari Miller, Emma Moore, Liam O’Laughlin, Ayla Picklesimon, Lexi Poland, Destiny Pullins, Milagros Roach, Sadie Stapleton, Kyleigh Wheeler
7th Grade: Magnolia Barnhart, Lucas Bowman, Shane Eckstein, Myles Kramer, Keelyn McGhee, Skyler Poole, Briana Popovich, Anderson Reiser, William Reiser, Milee Severt, Ava Sexton, Connor Shultz, Cruize Smith, Oliver Smith, Kenzie Stillings, Kynzi Tilton, Aubree Toney, Colton Walborn, Ashton Walller, Jonnie Wittman
8th Grade: Angeliz Ayala, Kendall Booth, Camille Bowman, Jacob Brumfield, Skyler Canfield, Kaylee Cantrell, Wyatt Cordell, Payden Dixon, Keegan Freeze, Hailey Gaylor, Jaden Gregory, Sarah Hoover, Harley Linton, Deacon Meade, Alexia Murrish, Mercedes Pollard, Natalie Rader, Alisa Rammel-Harrington, Codi Ross, Madison Sadowski, Emily Westfall, Samantha Wolf.
Perfect Attendance
6th Grade: Mason Bandy, Bella Batkiewicz, Dylan Daniels, Matthew Dick, Jayliah McKinney, Tevin Mitchell, Ayla Picklesimon, Maxwell Popovich, Aubrie Retterer
7th Grade: Cameron Brown, MacKenzie Caudy, Ashlyn Frost, Jude Gartin, Beckett Negley, Gabrielle Parker, Skyler Poole, Briana Popovich, William Reiser, Ozzy Roach, Eli Wilson
8th Grade: Kendall Booth, Wyatt Cordell, Marc Holcomb, Sarah Hoover, Benjamin Howard, Wade Naff, Natalie Rader, Brynn Stover