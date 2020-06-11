HONOR ROLLS

Mechanicsburg High School
(Fourth Quarter)
HIGH HONORS
3.75 or Higher
9th Grade: Rylea Anway, Hannah Arnold, Sarah Beattie, Makenna Brokamp, Parker Cook, Noah Dietrich, Lily Eck, Alissa Egan, Brennin Eyink, Destiny Ford, Alessa Fraley, Peyton Groves, August Hartley, Cody Haynes, Mason Hess, Andrew Johnson, Alana Kramer, Abigale Lawhorn, Rachel Leet, Camden Maggart, Lillian Marsh, Laney Marvin, Anna Mascadri, Cameron McDonald, Ryann Meade, Taylor Miller, Lexi Mitchell, Taylor Rausch, Cole Reiser, Shelby Ritchie, Emma Rodgers, Jordan Sadowski, Danielle Schipfer, Alivia Stonerock, Laney Vanhoose
10th Grade: William Boeck, Luke Bryant, Gracie Carpenter, Aaron Conley, Lillian Cushman, Madison Daniel, Bryen DeWitt, Dorian Earl, Jacob Edwards, Abigail Gross, Marissa Hall, Charli Hawk, Tyler Hennigan, Jacob Hurst, Nikolas King, Daniel Mascadri, Elijah Mayberry, Alexander Miller, Zachary Miller, Brookelyn Moore, Katelyn Moore, Kennedy Moore, Westyn Moyer, Payton Murphy, Caroline Nott, Emelee Porter, Avery Swenson, Jenna Tull, Natalie Tull, Adam Weaver, Danielle Wetzel, Lani Wilhelm, Eylse Wilson
11th Grade: Audrey Ayars, Colby Baldwin, Erin Baldwin, Zachary Beattie, Aidan Belford, Mallory Blakeman, Cecilia Bradford, Daniel Burchett, Lane Casey, Taylor Daniels, Elizabeth Dean, Hanna De Long, Hayden DeLong, Elaina Ehrenborg, Gavin Fitzgerald, Grace Forrest, Ashley Fuller, Gavin Haffner, Tristan Hall, Joseph Harsh, Morgan Heizer, McKenze Hoewischer, Samantha Hoover, Taylor Hurst, Cori Kent, Ethan Kramer, Emma Lewis, Kidmynn Newland, Josie Nunamaker, Cassandra Paulson, Morgan Powell, Chaysen Propst, Mazie Reece, Macy Reed, Madyson Rugh, Blake Sadowski, Damien Sanders, Kyle Smith, Landdon Stapleton, Luke Stroud, Jacob Thiel, Brooks Tom, Elle Vanhoose, Emma Violet, Jennifer Wallace, Kaylee Warfield, Jordan Wild
12th Grade: Madison Boggs, Amber Brashears, Isaac Bryant, Bradley Butsch, Karla Castillo, Tristan Combs, Harley “Mack” DeLong, Isabelle Dietrich, Ethan Edwards, Elizabeth Evilsizor, Colin Hartley, Evan Huemmer, Logan Hurst, Chloe Jacobs, Francys King, Dakota Lay, Jonathan Marsh, Ava Mayo, Ross McNary, Jaron Patterson, Kaylee Robison, Israel Ryan, Trenton Schaner, Kasey Schipfer, Anna Shingler, Caleb Spinner, Gloria Terry, Thomas “Kix” Thiel, Emma Wilson, Mackensee Wilson, Noah Wolf
HONOR ROLL
3.00 to 3.74
9th Grade: Charles Bradford, Caitlin Burchett, Kayla Day, Rhyli Dixon, Annikah Driscoll, Aidan Gross, Jenson Hess, Zane Hitchcock, Samuel Hoewischer, Lucas Hunt, Shawn Johnson, Peyton Lookabaugh, Dustin Oliver, Madison Roberts, Nicholas Werner, Mara Wild, Madyson Wilson
10th Grade: Emry Acton, Trey Allen, Anbrey Cantrell, Cadence Dixon, Marcos Fuentes, Kayla Gaus, Phillip Keene, Evan Laird, Peyton Leeson, Fisher Morgan, Mackenzie Napier, Caleb Ritchason, Kailee Roberts, Kaleb Surmaceviz, Katilyn Ussher, Adam Waller, Jack Wolf
11th Grade: Carter Baldwin, Rafe Cary, Darren Collier, Victoria Floyd, Tanner Frisby, Leah McLeod, Deacon Morgan, Hannah Perdue, Brooklyn Pullins, Elijah Rockenbaugh, Vincent Weaver, Cody Woodburn
12th Grade: Benjamin Atkinson, Skyler Campbell, Samuel Carter, Morgan Hamby, Kyle Hunt, Emma Jones,Andrew Lynch, Jacob Minor, Brooke Myers, Emily Quirindongo, Courtney Sigmon, Caleb Spinner