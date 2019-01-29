Triad Honor Rolls

TRIAD HIGH SCHOOL
2nd 9 Weeks
HONOR ROLL
Hall of Fame (4.00-3.750)
Holly Alvoid, Kristin Bailey, Austin Bails, Ian Barger, Dylan Bernardi, Cameron Boes, Ashley Boggs, Trista Boggs, Isaiah Bruce, Bryan Bundy, Olivia Butz, Lucy Cauley, Kelsey Cole, Sam Combs, Claire Cordle, Ali Cox, Emma Dorn, Klinton Driscoll, Brianna Eaton, Jaylin Endicott, Brian Ferguson, Joe Ferguson, Caelie Flora, Alex Freyhof, Elizabeth Greene, Coleman Hauck, Lillian Hill, Justin Hinkle, Taylor Holtsberry, Kendall Hughes, Blake Kerrigan, Michael Leistritz, Shelby LeMaster, Cati LeVan, Frani LeVan, Jackson Lightle, Robby Lockschmidt, Riley Louck, Sidney Louck, Hannah McManaway, Jacob Miller, Megan Miller, Adam Mroczkowski, Anna Nott, Dillon Nott, Andrew O’Neal, Afton Osterholt, Ellie Osterholt, Bailey Perry, Baylie Plank, Cole Pond, Zane Robison,J oni Russell, Danica Seifert, Gracie Sheets, Shelby Sheets, Jacob Simonelli, Jordan Simonelli, Gregory Sizemore, Ryland Smiles, Kallie Smith, Ayden Spriggs, Jaina Stanley, Elle Stegall, Alex Street, Austin Swiatek, Devin Swiatek, Morgan Swiatek, Carsyn Thomas, Jordyn Unger, Dylan VanTassell, Abby Walls, Dylan Warner, Wyatt Wenger, Tavin Yorgason
Honor Roll (3.7490-3.4010)
JC Alexander, Amory Armstrong, Trinity Banda, Emily Beaverson, Kayleigh Boldman, Haley Brewer, Drew Campbell, Eli Carson, MaKenzie Cauley, Ian Crabtree, Evan Culp, Vendalyn Culp, Kohl Eggleston, Gabby Feasel, Mason Harper, Stephanie Harrington, Levi Haulman, Nina Hestermann, Dylan Hollar, Aubrey Horn, Easton Huffman, Eli Jenkins, Jacob Jenkins, Batai Lease, Isiah Leasure, Josiah Leasure, Leslie LeMaster, Lindsey LeMaster, Carson Manley, Jaden Martin, Dalton Overfield, Payton Oyer, Gage Phillips, Jeremy Quintero, Sabrina Quintero, Jake Reid, Dylan Rice, Addi Ross, Ashtyn Sarrazine, Sarah Sparks, Jared Spors, Hunter Talbot, Jack Walls, Lydiah Wenger, Colton Williams
Merit Roll (3.4400-3.0000)
Aliyah Ater, Jesse Bailey, Derek Bails, Rylie Banda, Trey Boggs, Devin Butz, Tate Campbell, Savannah Chaffin, Cameron Crabtree, Travis Culp, Jarrett Eckurd, Kobe Endicott, Gary Enochs, Tabitha Gaier, Alexis Gibbons, Emma Gregg, Chloe Grisez, Ryan Gross, Tabitha Henry, Nico Hernandez, Kylie Hunter, Jamie Isaacs, Maison Johnson,Kailee Jordan, Lia LeMay, Cade Manley, Logan McCoy, Dominick McFarland, Kaleb Meeker, Audra Millice, Jalen Nott, Eli O’Brien, Emily Partlow, Jacob Partlow, Chris Pitzer, Jared Rausch, James Rodgers, Christopher Roy, Taylor Ruff, Haidyn Sarrazine, Hayden Simpson, Taylor Smith, Austin Spain, Nora Spence, Bailey Stachiw, Maddie Stokes, Truitt Thomas, Layne Thompson, Savannah VanTassell, Zoie Zoldak
PERFECT ATTENDANCE
Holly Alvoid, Ian Barger, Trey Beckley, Ashley Boggs, Haley Brewer, Olivia Butz, Devin Butz, Tate Campbell, Drew Campbell, Sam Combs, Dalton Combs, Ali Cox, Evan Culp, Xavier Dodds, John Downey, Tabitha Gaier, Elizabeth Greene, Coleman Hauck, Tabitha Henry, Diego Hernandez, Nico Hernandez, Dimitri Hollingsworth, Taylor Holtsberry, Kirstin Inskeep, Jai Jones, Batai Lease, Lindsey LeMaster, Robby Lockschmidt, Carson Manley, Jaden Martin, Hannah McManaway, Jacob Miller, Ellie Osterholt, Payton Oyer, Jacob Partlow, Jacob Quintero, Jared Rausch, Dylan Rice, Shelby Sheets, Korey Spain, Devin Swiatek, Layne Thompson, Austin Van Hoose, Colton Williams