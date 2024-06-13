TRIAD MIDDLE SCHOOL HONOR ROLL

Triad Middle School
4th Grading Period Academic Recognition
Hall of Fame Recognition (GPA 3.75 – 4.0)
*Indicates 4.0 GPA
5th Grade:
Layla Brown, Wyatt Etgen, Nico Frasca, Sophia Freimuth, Hallee Hankla, Alaira Hauck, Daniel Heflin, Charles Hendricks, Avery Herron, Aubrey Hobart, Tenley Johnson, Heidi Keene, Hadley Keeran, Kristen Laughbaum, Ava Mahan, Kaiden Malone, Colton McClure, Gabriel Queen, Noah Robison, Jacob Scantlin, Hailey Shanks, Izabelle Simpson, Kendall Thomas
6th Grade:
Ava Dagger, Levi Hartman, Jacob Johnson, Cameron Jones, Nevaeh Miller, *Cayda Millice, Galen Smith, Charlotte Ziegler
7th Grade:
Ty Botkins, Avery Eaton, *Jewelia Hardy, Dawson Hess, Noah Humphrey, *Daniel Ishida-Garwood, Aubrie Johnson, Jaycee Johnson, Avery Jones, *Andrew Laughbaum, Chase Ropp, Savannah Thomas, Lacey Travis
8th Grade:
*Ella Bahan, *Josalyn Brautigam, Cambria Current, * Drew Freudeman, *Sarah Gaier, *Paige Graham, *Jasmine Hakola, *Rachel Haser, *Wydell Hendricks, *April Hillman, Carson Jackson, Haillei Jenkins, *Aubrey Johnson, Skylar Malone, Brooklyn Melidor, *Colton Mullin, *Evelyn Neer, Silas Newland, Taylor Queen, Isabella Russell, Hayden Sheppeard, Harmoni VanDeWeerd, Reagyn Welty
Honor Roll Recognition (GPA 3.401 – 3.749)
5th Grade:
E’Mauria Baltazar, E’Niyah Baltazar, Abbigail Burch, Carson Castle, Elizabeth Donohoe, Harleigh Duggins, Cayle Gaidowski, Xavier George, Anthony Gordon, Zoie Hankla, Avery Jones, Trace Longsworth, Lucas McComas, Jayden Napper, Kylah Parobek, Zane Salyer, Keith Sink, Rilynn Wagner, Amber Whitney
6th Grade:
Westin Bahan, Brady Funderburgh, Camden Killian, Jazzlyn Koehler, Rylie Organ, Hannah Penhorwood-Buscher, Ryan Preece, Madilynn Scantlin, Kole Truesdale, Orrin Watson, Aubree Williams, Carter Wright
7th Grade:
Alyvia Castle, Jeremiah Combs, Major Donohoe, Heather Gaier, Ashlynn Gourley, George Hartman, Ian Herron, Sylas Holbrook, Kylie Horsley, Addisyn Matthews, Madison Melidor, Landon Puckett, Landon Queen, Jayden Quintero, Dallas Ross, Jordyn Shuey, Colin Stone, Jacob Walborn, Tristen Zimmerman
8th Grade:
Paytan Bentz, Luke Botkins, Kaitlyn Herron, Marley Hudson, Alex May, Christopher Vallette, Aislynn Wagner, Jackson Williams
Merit Roll Recognition (GPA 3.00 – 3.40)
5th Grade:
Liliauna Bailey, Patrick Clark, Christian Cost, Camron Cremeans, Aurora Cushman, Makayla Foraker, Emmye Hanrahan, Kyler Jones, Micah Lamb, Aidan McFarland, Justice Mitchell, Austin Mullin, Abrielle Penhorwood, Emma Roll, Brooklynn Stigall
6th Grade:
Aiden Anglebeck, Blake Ball, Matthew Blackburn, Jackson Combs, Jason Combs, Aiden Fish, Corbin Goehring, Ashton Groves, Justin Haser, Liam Henry, Stormy Knox, Christopher May, Raven Nelson, Collin Organ, Serenity Phillips, Chloe Wampler
7th Grade:
Emma Bialecki, Levi Dalton, Maddison Greenwell, Ainslee Halterman, Tyler Lockschmidt, Emma Martin, Rory Strickland, Emma Williams
8th Grade:
Winnie Huffman, Harlei Jessup, Garrett Naylor, Makahla Thuman
TMS 4th Grading Period Perfect Attendance
5th Grade:
Layla Brown, Elizabeth Donohoe, Xavier George, Emmye Hanrahan, Alaira Hauck, Charles Hendricks, Avery Herron, Tenley Johnson, Avery Jones, Kyler Jones, Kristen Laughbaum, Aiden Lichtenberger, Trace Longsworth, Kaiden Malone, Colton McClure, Lucas McComas, Jacob Scantlin, Hailey Shanks, Izabelle Simpson, Amber Whitney
6th Grade:
Aiden Angelbeck, Westin Bahan, Blake Ball, Jackson Combs, Jason Combs, Emma Cramer, Ashton Groves, Dominic Mares, Christopher May, Rylie Organ, Hannah Penhorwood-Buscher, Madilynn Scantlin, Galen Smith, Kole Truesdale, Chloe Wampler
7th Grade:
Jeremiah Combs, Major Donohoe, Heather Gaier, Carson Groves, George Hartman, Sylas Holbrook, Noah Humphrey, Avery Jones, Andrew Laughbaum, Tucker Longsworth, Emma Martin, Addisyn Matthews, Madison Melidor, Addison Newland, Dallas Ross, Colin Stone, Lacey Travis, Jacob Walborn
8th Grade:
Ella Bahan, Madilyn Bobb, Cambria Current, Paige Graham, Jasmine Hakola, Rachel Haser, April Hillman, Carson Jackson, Aubrey Johnson, Alex May, Brooklynn Melidor, Ashton Phillips, Isabella Russell, Hayden Sheppeard, Makahla Thuman, Christopher Vallette, Harmoni VanDeWeerd, Jackson Williams