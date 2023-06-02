URBANA HIGH SCHOOL
HONOR ROLL
4th Nine Weeks
2022-2023
June 1, 2023
Seniors
High Honors List – 4.00 – 3.75
Sevonei Brown, Aubrie Burnside, Brynna Burnside, Bryant Chamberlain, Braylon Daniels, Margaret Harrigan, Jonathan Hildebrand, Landon Key, Alexandria Marsh, Samuel Maurice, Anna Selvaggio, Maya Stokes, Liliana Talebi, Moriah Tavenner, Alyssa Wier
Honors List – 3.74- 3.50
Kayla Booze, Emma Keely, Melina Keller, Araya Osornio, Haleigh Schetter, Conall Sherman, Justin Thiel
Recognition List – 3.49 – 3.00
Elizabeth Ables, Valarie Ables, Shane Davenport, Haylie Fleshman, Joel Gemienhardt, Elizabeth James, JaNae Jones, Claire Keely, Kalila Lightle, Rayvon Rogan, Jaden Schaffer, Jason Sloat, Ella Taylor
Juniors
High Honors List – 4.00 – 3.75
Abigail Adams, Tate Armstrong, Willow Boysel, August Bundy, Rylie Daniels, William Donahoe, Henry Harrigan, Lauren Hoskins, Isaac Johnson, Levi LaForge, Joseph Lightle, Mikala McClung, Eden Pitcock, Jessica Rooney, Addisyn Sebastinas, Talan Simsa, Catherine Timm, Chandler VanBuskirk, Ethan Waight, Jenna Weimer
Honors List – 3.74 – 3.50
Paige Arnett, Mason Farmer, Sydnie Hoffman, Kayden Jacobs, Alonah Johnson, Madison McAlexander, Krish Patel, Amarah Portis, Arianna Souders, Xavier Williams
Recognition List – 3.49 – 3.00
George Bender, Aiden Bradshaw, John Chambers, Logan Dale, Nathan Deere, Drake Dixon, Jesse Edwards, Madyson Godwin, Jamison Gunsaulies, Michael Holland, Jaden Hopkins, Sophia Howell, Charizma Johnson, Jaelyn Johnston, Carmine Lantz, Makayla Lemons, Caitlyn McDougall, Kaitlyn Nichols, Brianna Stid, Andrew Webb, Breyden Webb
Sophomores
High Honors List – 4.00 – 3.75
Michaela Astacaan, Andrew Chamberlain, Emmaleigh Culp, Audrey Dawson, Brooklynn Dingledine, Lyza Forson, Kathryn Johnson, Mark Kerns, Colton Lafferty, Zachary Maser, Cassandra Mason, Kenadi McKee, Peyton Mounce, Mya Mount, Allison Myers, Layla Nickell, Zoe Shaffner, Lauren Shelpman, Isabella Talebi, Alisabeth Upchurch, Reyse Wilson
Honors List – 3.74 – 3.50
Isabel Butterfield, Jaylin Cook, Abby DeRemer, Morgan Deskins, Victoria Doyle, Amyah Green, Paris Grim, Zoey Huffman, Lauren Hughes, Malichi Morales, Sheena Moye, Corynn Ryan, Dylan Sanchez, Jazmyn Scott, Azlan Segovia, Baley Smith, Riley Smith
Recognition List – 3.49 – 3.00
Ethan Botkin, Brayden Cain, Aubriana Cardosa, Avari Castle, Sean Caulfield, William Cordle, Logan Daniel, Sylvia Garcia-Franklin, Lily Gavol, Kianna Gsell, Rees Hiltibran, Shane Hoffman, Gavin Hower, Alexis James, Cali Jones, Jacob King, Dakota Lemons, Owen MacKendrick, Jodi Mayfield, Camron Phillips, Andrew Putman, Madison Rutherford, Arrianna Shafer, Emma Smith, Natalie Turner, Samuel Wilhelm
Freshmen
High Honors List – 4.00 – 3.75
Morgan Boyd, Eyana Browning, Aaleyah Conley, Gwendalynn Dailey, Riley DeMoss, Kenneth Elliott, Izabelle Grabill, Jeren Howell, Avari Jenkins, Kylie Johnson, Misol Kim, Camri Lantz, Vincent Lightle, Cadence Roby, Jason Sabin, Noraa Smith, Charlotte Timm, Ezekiel Wasson
Honors List – 3.74 – 3.50
Sofia Alvarado, Haeleigh Arnold, Alex Boardman, Caileigh Busch, Everett Chapman, Alexandra Dixon, Broderick Donahoe, Aubre Eggleston, Ivee Erwin, Elliott Farr, Camdyn Johnston, Micah King, Connor McCoy, Brian Parthemore, Brooklyn Randall, Aubree Russell, Colton Teepe, Evan Upchurch, Lilyan Wisma, Edge Woodruff, Layla Wooten
Recognition List – 3.49 – 3.00
Louie Astacaan, Kelly Brim, Lacie Cayten, Colton Cotner, Michael Dale, Maybelle Davis, Kevin Endres, Emily Fisher, Sarah Gunsaulies, Austin Hill, Brock Markin, Mallory Mindigo, Taylor Myers, Liam O’Bryan, Emma Osornio, Destiny Ramirez, Samantha Rohrer, Gabrielle Sparks, Alayna Stacy, Aubri Stokes, Logan Webb, Layla West, Audrie Williams
HI-POINT JOINT VOCATIONAL SCHOOL
All A’s
Quinton Hughes, Makenzie King, Naomi Loxley
All A’s and B’s
Gabriela Alvarado, Ava Blair, Jack Buckalew, Hailey Deane, Autumn Fields, Grace Fulco, Holton King, Kyndal Ritchie
½ Day Honor Roll
Jonathan Collins